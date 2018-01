Lleyton Hewitt vai se casar com atriz Depois de um romance relâmpago, o tenista Lleyton Hewitt anunciou nesta segunda-feira que vai se casar com a atriz australiana Bec Cartwright. Lleyton e Bec se conheceram há cinco anos em um evento beneficente promovido pela fundação Starlight, mas só iniciaram um relacionamento amoroso no final do ano passado, segundo informa um comunicado divulgado hoje pela assessoria do tenista. Hewitt, de 23 anos, que no domingo perdeu para o russo Marat Safin na final do Aberto da Austrália, disputado em Melbourne - iria se casar em fevereiro deste ano com a tenista belga Kim Clijsters, com quem mantinha um relacionamento de quatro anos. Há três meses, no entanto, ele rompeu o compromisso com Clijsters e assumiu o namoro com Bec. A atriz, de 21, trabalha atualmente na telenovela "Home and Away", e esteve presente em todas as partidas de Hewitt em Melbourne. De acordo com a imprensa local, o tenista anunciou o casamento aos amigos mais próximos logo depois de terminado o torneio e surpreendeu a nova namorada ao dar a ela um anel de diamantes de presente. Ganhador dos abertos dos Estados Unidos (2001) e da Inglaterra (2002), Hewitt chegou à final do Aberto da Austrália pela primeira vez na carreira. Apesar disso, estava frustrado, já que pretendia vencer e se transformar no primeiro jogador australiano a conquistar o título em quase 30 anos. Hewitt planeja tirar uns dias de folga e pretende voltar às competições apenas na primeira semana de março, quando a Austrália vai receber a Austria, em Sydney, pela primeira rodada da Copa Davis.