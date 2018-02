Llodra desbanca Coria em Den Bosch O tenista Michael Llodra desbancou o argentino Guillermo Coria e conquistou neste domingo o título do ATP de Den Bosch, torneio disputado sobre superfície de grama e com prêmios no valor de ? 375 mil. O jogador francês superou o adversário por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4.