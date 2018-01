Llodra vence Spadea e avança em Adelaide O tenista francês Michael Llodra venceu nesta sexta-feira o norte-americano Vince Spadea por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2, e avançou às semifinais do torneio de Adelaide, que distribui US$ 380 mil em prêmios, além de contar pontos para o ranking mundial da ATP. Nos demais jogos do dia, o finlandês Jarkko Nieminen bateu o australiano Todd Reid por 6-2 e 7-5, enquanto o eslovaco Dominik Hrbaty superou o francês Cyril Saulnier por 6-4 e 7-6 (7/1).