López elimina Gaudio no Masters de Paris O tenista espanhol Feliciano López precisou de 1h40 de jogo para vencer nesta quarta-feira o argentino Gastón Gaudio por 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 3-6 e 6-1, e avançar à terceira rodada do Masters Series de Paris, torneio que distribui 2,45 milhões de euros. Nos demais jogos da segunda rodada, o checo Radek Stepanek derrotou o romeno Victor Hanescu por 6-4 e 6-1, o russo Mikhail Youzhny bateu o checo Jiri Novak por 6-3 e 7-5 e o francês Cyril Saulnier superou o eslovaco Dominik Hrbaty por 7-6 (7/4) e 6-2.