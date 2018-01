Lopez vinga Nadal, tira Fognini e se garante nas quartas do US Open

O espanhol Feliciano Lopez defendeu a honra da ''armada Espanhola'' do tênis neste domingo, em Flushing Meadows, ao bater o algoz de Rafael Nadal, o italiano Fabio Fognini, e avançar para as quartas de final do US Open. Lopez utilizou muito o poder de seu serviço e o talento para voleios para dominar o confronto e vencer Fognini por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/5) e 6/1. O espanhol encara agora o vencedor do duelo entre o número 1 do mundo, Novak Djokovic, e outro espanhol, Roberto Bautista Agut.

O duelo começou com Lopez forçando bem seu serviço, mantendo o italiano em uma posição defensiva. O espanhol aproveitou o bom aproveitamento do saque e fechou a primeira parcial em 6/3. No segundo set, Fognini equilibrou as ações com a rapidez costumeira na devolução de serviço e levou a parcial para o tie-break. Na definição, Lopez conseguiu uma quebra e fechou em 7/5.

Com mais volume de jogo e em dia inspirado, Lopez devolveu a derrota de Nadal para Fognini na terceira rodada da competição com uma exibição impecável, equilibrando bom saque e voleios precisos. O espanhol fechou então a parcial em 6/1 e o jogo em 3 a 0.