Los Angeles já tem 3 semifinalistas Três semifinalistas do Torneio de Tênis de Los Angeles já estão definidos. O bielo-russo Max Mirnyi e os norte-americanos Andy Roddick e Jan-Michael Gambill ganharam seus jogos nas quartas-de-final e garantiram vaga. O último classificado sai ainda nesta sexta-feira, no confronto entre Guga e o norte-americano Andre Agassi. Nas quartas-de-final, Gambill derrotou o alemão Nicolas Kiefer por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5), Mirnyi ganhou do francês Michael Llodra por 6/4 e 7/6 (7/4) e Roddick eliminou o belga Xavier Malisse com um duplo 6/4.