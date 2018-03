Luis Horna vence e avança em Munique O tenista peruano Luis Horna garantiu vaga nas oitavas-de-final do Torneio de Munique ao vencer com facilidade nesta quarta-feira o francês Olivier Mutis por 6-4 e 6-1. Na próxima fase, ele vai enfrentar o norte-americano Taylor Dent. Em outros jogos do dia, já válidos pelas oitavas, o holandês Martin Verkerk bateu o sérvio Boris Pashanski por 7-6 (7/3) e 7-6 (7/4), enquanto o suíço Michel Kratochvil derrotou o armênio Sargis Sargsian por 6-2 e 6-4.