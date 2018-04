Luisa Stefani se garante na semifinal no Circuito Feminino de Future

SÃO PAULO - A tenista Luisa Stefani voltou a surpreender nesta quinta-feira e derrubou mais uma cabeça de chave no Circuito Feminino de Future, em São Paulo. A brasileira de 15 anos superou a argentina Nadia Podoroska por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (3/7) e 6/4.

Sua próxima adversária será Roxane Vaisemberg, que teve uma partida complicada contra a húngara Csilla Borsanyi e precisou de três sets para avançar. Stefani e Vaisemberg se enfrentam nesta sexta, às 13h30, no clube Paulistano. A entrada é gratuita para o público.

Luisa já acumula quatro títulos seguidos - Banana Bowl, Copa Gerday, Copa Sultana-Mayaguez e Barbados Junior International. São 25 vitórias consecutivas, com 50 sets vencidos e apenas dois perdidos. E, com o novo triunfo, a jovem conquistou mais um ponto no ranking mundial da Associação Feminina de Tênis (WTA).

No outro lado da chave, a canhota Nathalia Rossi venceu Nathaly Kurata por 2 sets a 1, parciais de 6/4,4/6 e 6/2. E teve uma boa notícia: a mexicana Ana Sofia Sanchez foi facilmente superada pela paraguaia Montserrat González, por 6/3 e 6/0. As semifinais começam às 12 horas desta sexta-feira, com Rossi x Gonzalez.