Machucada, Serena desiste de jogo e dá adeus em Roma

Líder do ranking mundial do tênis feminino, Serena Williams desistiu de disputar as oitavas de final do Torneio de Roma, nesta quinta-feira, e deu adeus ao importante evento italiano realizado em quadras de saibro. A norte-americana alegou uma lesão no cotovelo direito para não enfrentar a sua compatriota Christina McHale pela terceira rodada da competição, onde defendia a condição de atual campeã.

Serena disse nesta quinta também que o problema a afetou na semana passada, quando acabou eliminada pela checa Petra Kvitova nas semifinais do Torneio de Madri, onde sofreu a sua primeira derrota nesta temporada. Antes de desistir de enfrentar McHale nesta quinta, Williams havia estreado em Roma na última terça e superou sem problemas a russa Anastasia Pavlyuchenkova com parciais de 6/1 e 6/3. E, agora com a desistência, ela deixa de ganhar embalo para Roland Garros, Grand Slam francês que começará no próximo dia 25, em Paris.