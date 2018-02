Madri: argentino cai na 2ª rodada O tenista argentino Agustin Calleri foi eliminado nesta terça-feira na segunda rodada do Masters Series de Madri, ao perder para o espanhol David Ferrer por 2 sets a 1. As parciais foram de 6-3, 4-6 e 6-4. Também pela segunda rodada, o norte-americano Robby Ginepri venceu o francês Sebastien Grosjean (FRA) por 4-6, 6-4 e 6-4 Ainda pela primeira rodada, o belga Olivier Rochus venceu o checo Tomas Berdych também em três sets, com parciais de 1-6, 7-6 (6) e 6-3.