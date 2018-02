Madri: favorito é eliminado nas oitavas O russo Nikolay Davydenko, cabeça-de-chave número 3 e um dos favoritos ao título, foi eliminado, nesta quinta-feira, ao ser derrotado pelo norte-americano Robby Ginepri por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 7/5 -, nas oitavas-de-final do Masters Series de Madri, o penúltimo da temporada. A maior surpresa do torneio, o croata Ivo Karlovic, conseguiu sua classificação às quartas-de-final ao bater o eslovaco Dominik Hrbaty por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (11/9) e 7/6 (7/3). Karlovic foi o responsável pela eliminação do norte-americano Andy Roddick, cabeça 2, na segunda rodada da competição. Em outros jogos desta quinta, o checo Radek Stepanek venceu o argentino Jose Acasuso, por 2 sets a 1 - parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 7/6 (7/5) -, e o espanhol David Ferrer ganhou do argentino Mariano Puerta também por 2 a 1 - parciais de 6/7 (5/7), 6/1 e 6/4.