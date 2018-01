Magnus Larsson decide largar o tênis Depois de 14 anos no circuito profissional, o sueco Magnus Larsson anunciou neste domingo sua retirada do esporte. Larsson aproveitou a coletiva de imprensa que a equipe sueca fez após a derrota de 5 a 0 para a Austrália, nas quartas-de-final da Copa Davis. Larsson alegou que ?a motivação não existe mais?. Segundo o jogador, a idade também influenciou sua decisão: ?Estou com 33 anos e meu ranking dispencou?. Magnus Larsson não participou do confronto diante da Austrália, pois se recupera de uma contusão. Ele é o atual 169 no ranking de entradas e obteve sete títulos ao longo da carreira.