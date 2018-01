Magnus Norman é eliminado em Baastad O tenista italiano Andrea Gaudenzi fará a final do Torneio de Baastad, na Suécia, contra o tcheco Bohdan Ulihrach. Gaudenzi derrotou hoje Yones El Aynaoui, do Marrocos, por 2 sets a zero, parciais de 6/2 e 7/6 (7/1). Ulihrach, por sua vez, eliminou o sueco Magnus Norman por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 4/6 e 6/1. O torneio vale pontos para a ATP e terá um prêmio de US$ 350 mil.