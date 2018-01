Magnus Norman já está na Costa do Sauípe Ex-líder da Corrida dos Campeões e que no ano de 2000 fez duelos memoráveis com Gustavo Kuerten (finais de Roma e Roland Garros), o sueco Magnus Norman já está na Costa do Sauípe para disputar o Brasil Open, que começa neste sábado com o qualifying. Nesta sexta-feira está prevista a chegada de Flávio Saretta, que desembarca na Bahia com um sonho: conquistar o primeiro título de um ATP Tour de sua carreira no Brasil. ?Não estou indo apenas para jogar o torneio, mas sim para ganhar." Guga, campeão do ano passado, iniciou os treinos no Sauípe nesta quinta-feira com o técnico Larri Passos. No challenger de Gramado, uma espécie de aquecimento para o Brasil Open, André Sá e Franco Ferreiro já estão nas quartas-de-final. Sá ganhou de Lucas Engel por 6/3 e 6/3, enquanto Ferreiro surpreendeu Ricardo Mello, ao marcar 6/3, 3/6 e 7/6 (7/2).