Magüi Serna estréia com vitória em Moscou A tenista espanhola Magüi Serna estreou com vitória no torneio de Moscou, que distribui US$ 1,3 milhão. Nesta segunda-feira, ela venceu a italiana Silvia Farina por 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-3 e 6-2. Na próxima rodada, ela vai enfrentar a russa Anastasia Myskina, campeã no final de semana do torneio de Leipzig. Em outro jogo da rodada, a russa Vera Douchevina bateu a norte-americana Lisa Raymond por 6-2 e 7-6 (7/4). No masculino, o norte-americano Vincent Spadea superou o russo Andrei Stoliarov por 1-6, 6-4 e 6-4.