Magui Serna vence o Torneio do Estoril A tenista espanhola Magui Serna venceu neste domingo o Torneio do Estoril, em Portugal. Serna bateu a alemã Julia Schruff por 2 a 0 (6/4 e 6/1). A vitória dá a Serna o título de bicampeã no Estoril, já que em 2002 a espanhola também havia erguido o troféu no balneário português. Este foi também o segundo título da carreira de Serna, que está com 24 anos e é a 46a colocada no ranking mundial.