Mais jovem espanhol põe nome na história Jovem, prodigioso, Rafael Nadal escreveu seu nome na história com o título deste domingo em Paris. É o primeiro jogador desde Mats Wilander, em 1982, a conquistar o troféu dos Mosqueteiros, na primeira vez em que disputa Roland Garros. Nos dois anos anteriores, embora fosse profissional, sofreu com contusões. Em 2004, teve uma fratura no tornozelo esquerdo, durante o ATP Tour do Estoril e foi obrigado a ficar afastado das quadras por três meses, portanto, sem tempo de jogar em Paris. Em 2003, uma lesão no cotovelo tirou suas esperanças de jogar o Grand Slam francês. Com 19 anos e dois dias, Nadal salvou três set points diante de Mariano Puerta para conquistar o título e transformar-se no 6.º jogador mais jovem a ganhar um título do Grand Slam e o 4.º mais novo a vencer em Roland Garros. Depois de Michael Chang, com 17 anos e três meses, em 1989; Mats Wilander, com 17 anos e nove meses, em 1982; e Bjorn Borg, com 18 anos, em 1974. Rafael Nadal também passa a ser comparado com uma verdadeira legenda do tênis, ainda em atividade, Andre Agassi. É o primeiro jogador a conquistar seis títulos numa mesma temporada, ainda adolescente, assim como fez o hoje veterano norte-americano, em 1988, quando tinha apenas 18 anos.