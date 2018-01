Mais magro, Agassi vai às oitavas O tenista norte-americano Andre Agassi se classificou às oitavas-de-final do Aberto da Austrália ao vencer nesta sexta-feira o compatriota Taylor Dent por 3 sets a 0, com parciais de 7-5, 7-6 (7/3) e 6-1. Com cinco quilos a menos, o veterano campeão está disposto a encarar os favoritos Lleyton Hewitt, Marat Safin e Roger Federer. Na próxima fase, ele vai enfrentar o sueco Joachim Johansson, que eliminou o espanhol Feliciano López em cinco sets.