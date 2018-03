Mais tenistas aderem ao boicote Seja quem for escolhido o novo capitão do Brasil na Copa Davis, a formação de uma equipe está se tornando praticamente impossível. Depois de Guga liderar o boicote, seguido por Saretta e André Sá, jogadores como Francisco Costa, Pedro Braga, Bruno Rosa e Marcelo Melo também disseram que não aceitariam uma convocação caso sejam chamados. Os quatros tenistas, que estão disputado o IV Tennis Classic, torneio da série Future, em Goiás, tinham chances de serem chamados, mas parece que a CBT também não poderá contar com eles. Assim, ficaria praticamente impossível ter uma equipe capaz de enfrentar o Paraguai, entre os dias 9 e 11 de abril. Outros tenistas - Marcos Daniel, número 192 do ranking, não se pronunciou até agora, mas é muito ligado a Guga, com quem costuma treinar. Alexandre Simoni, que está em 304º lugar do ranking, também poderia ser chamado, mas ele ainda não se manifestou - mesmo porque, não foi consultado. Nem ex-juvenis parecem aceitar uma convocação nesse momento. Pelo menos, esse é o caso de Alexandre Bonatto e Franco Ferreiro, que não aceitariam jogar. Técnico - Quanto ao novo capitão da equipe, a maior chance recai agora sobre o ex-tenista Carlos Alberto Kirmayr, que é funcionário da CBT.