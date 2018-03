Mais um argentino avança em Hamburgo Agustín Calleri se juntou a David Nalbandian e Guillermo Coria, o trio de tenistas argentinos classificados para as semifinais do Masters Series de Hamburgo. E a última vaga pode ser outro tenista do país, já que Gaston Gaudio enfrentará ainda nesta sexta-feira o belga Olivier Rochus. Calleri conseguiu sua vaga ao derrotar o sul-africano Wayne Ferreira por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Anteriormente, Nalbandian já tinha feito 5/7, 6/3 e 6/4 no chileno Fernando González e Coria conseguiu um 6/2 e 6/0 no australiano Mark Philippoussis. Nas semifinais do torneio que distribui US$ 2,45 milhões em prêmios e serve de preparação para Roland Garros, Nalbandian jogará contra Calleri e Coria enfrentará o vencedor de Gaston Gaudio x Olivier Rochus.