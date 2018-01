Mais um brasileiro fora em Sauípe O tenista Ricardo Mello foi mais um brasileiro a cair na primeira rodada do Brasil Open, disputado na Costa do Sauípe. Ele foi derrotado nesta segunda-feira pelo norte-americano Brian Vahaly por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, e não teve chances de retribuir o convite para participar do evento com uma vitória. Vahaly espera agora o vencedor do jogo entre o eslovaco Dominik Hrbaty e um tenista vindo da fase classificatória.