Maleeva elimina Venus na França A búlgara Magdalena Maleeva surpreendeu a favorita Venus Williams, que era a cabeça-de-chave número 1, e se classificou para a final do Torneio de Nice, na França, que distribui US$ 565 mil em prêmios. Ela derrotou a tenista norte-americana, que sentiu uma contusão no segundo set mas continuou jogando, por 2 a 0, com parciais de 7/6 (10/8) e 6/4. A outra semifinal será disputada ainda neste sábado, entre a alemã Anke Huber e a francesa Amelie Mauresmo.