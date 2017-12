Maleeva vence Davenport na final A tenista búlgara Magdalena Maleeva surpreendeu a norte-americana Lindsay Davenport e conquistou neste domingo o título do Torneio de Moscou, que distribuiu US$ 1,2 milhão em prêmios. Na final, ela ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 7/6 (7/4). Com a vitória neste domingo, Maleeva conquistou seu 9º título na carreira e o terceiro só no Torneio de Moscou, onde venceu também em 1994 e 95. ?Estou muito feliz, esta é com certeza a melhor semana da minha carreira?, comemorou a tenista búlgara.