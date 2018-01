Maleeva vence torneio em Budapeste A búlgara Magdalena Maleeva venceu neste domingo o torneio de tênis de Budapeste, que divide prêmio de US$ 110 mil, ao derrotar a Anne Kremer (Luxemburgo) em dois sets a um - parciais de 3/6, 6/2 e 6/4, em duas horas e meia de jogo. Atual número 17 do ranking da WTA, Maleeva demonstrou estar muito feliz com a vitória. ?Estou muito orgulhosa do meu trabalho?, disse ela ao final da partida. Kremer é a 32ª no ranking.