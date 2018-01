Mantilla elimina Moya em Acapulco O tenista espanhol Felix Mantilla venceu nesta quinta-feira seu compatriota Carlos Moya por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), e se classificou para as semifinais do Torneio de Acapulco, no México. Agora, Mantilla pega o argentino Augusto Calleri, que eliminou o chileno Marcelo Rios por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3. Moya é o atual campeão do Torneio. A outra semifinal será entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o argentino Mariano Zabaleta.