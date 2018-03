Mantilla fica com o título em Roma O tenista espanhol Félix Mantilla conquistou o título do Masters Series de Roma, neste domingo, ao derrotar na final o suíço Roger Federer, por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/4 e 7/6 (10/8). Com este resultado, Mantilla, que ganhara seu último torneio em Palermo, Itália, em 2001, somou 100 pontos na Corrida dos Campeões, 500 na Lista de Entradas e faturou US$ 400 mil.