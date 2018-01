Mantilla será o adversário de Guga O tenista espanhol Félix Mantilla será o adversário de Gustavo Kuerten na estréia do brasileiro na chave de simples do Torneio de Barcelona. Nesta terça-feira, Mantilla garantiu sua classificação ao derrotar o argentino Mariano Puerta por dois sets a zero, com parciais de 7-6 (10/8) e 6-3. Guga não começou bem a disputa do tradicional troféu Conde de Godô. Logo na sua estréia na chave de duplas, na segunda-feira, ao lado do russo Marat Safin, perdeu para os argentinos Gaston Gaudio e David Nalbandian por 6/4 e 6/3. A partida Guga x Mantilla deverá acontecer nesta quarta-feira. Também pela primeira rodada em Barcelona, o espanhol Tommy Robredo derrotou o francês Fabrice Santoro (6-3 e 6-2) e o italiano Filippo Volandri passou pelo espanhol Marc López (duplo 6-4). Animado pelo vice-campeonato em Monte Carlo, o argentino Guillermo Coria não teve problemas em sua estréia e derrotou o espanhol Fernando Verdasco num tranqüilo duplo 6-2. Já pela segunda rodada, David Sánchez (ESP) surpreendeu e derrotou o talandês Paradorn Srichaphan. Cabeça-de-chave número 5, Srichaphan perdeu com parciais de 6-0 e 6-2. A primeira rodada teve ainda os seguintes resultados: Rafael Nadal (ESP) venceu Juan Antonio Marín (CRO) por 6-0 e abandono. Galo Blanco (ESP) venceu Max Mirnyi (BLR) por 6-4 e 7-6 (4). Franco Squillari (ARG) venceu Vladimir Voltchkov (BLR) por 6-4,4-6 e 7-5.