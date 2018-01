Mantilla vence a 1ª em Acapulco O tenista espanhol Félix Mantilla garantiu sua vaga na segunda rodada do Torneio de Acapulco, no México, ao derrotar nesta terça-feira o argentino Juan Ignacio Chela por dois sets a zero. As parciais foram de 7-6 e 7-6. Também pela primeira rodada, o espanhol Fernando Vicente eliminou seu compatriota Alberto Martin, com facilidade, em dois sets: 6-2 e 6-1. Na chave feminina, a checa Alena Vaskova derrotou a espanhola Magui Serna (6-3 e 6-2). Outra espanhola do torneio, Marta Marrero, se deu melhor. Venceu a venezuelana Milagros Sequera também em dois sets: 6-1 e 6-2.