Mantilla vence Costa e avança em Roma No duelo de espanhóis nas oitavas-de-final do Masters Series de Roma, Félix Mantilla seu deu melhor e derrotou Albert Costa nesta quinta-feira por dois sets a um. As parciais foram de 7-5, 4-6 e 6-1. Nas quartas, Mantilla vai enfrentar o croata Ivan Ljubicic, que horas antes havia derrotado o argentino Guillermo Coria em dois sets: 6-4 e 6-3. Com a derrota de Costa, já cairam quatro casbeças-de-chave do torneio. Antes, haviam sido eliminado Carlos Moyá (nº 3), Jiri Novak (nº 8) e Guillermo Coria (nº 15).