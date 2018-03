Mantilla vence na estréia em Stuttgart O tenista espanhol Félix Mantilla, 51 do ranking mundial, estreou com vitória no ATP de Stuttgart, ao derrotar o alemão Jens Knippschild por dois sets a zero. As parciais foram de 6/3 e 6/1. O romeno Adrian Voinea também não teve problemas na estréia e derrotou o francês Anthony Dupuis por 6/4 e 6/2, enquanto que seu compatriota Andrei Pavel, eliminou o eslovaco Dominik Hrbaty por dois sets a um - parciais de 6/3, 1/6 e 6/3. O alemão Lars Burgsmueller também evançou para a segunda rodada ao derrotar seu compartiota Bjorn Phau, por 7/6 (7-4) e 6/4. A chuva forte que caiu na cidade, atrasou a rodada de abertura do torneio, disputado no saibro.