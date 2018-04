Marat Safin bate cabeça-de-chave e avança em Bangcoc

O russo Marat Safin encerrou sua fase de maus resultados nesta terça-feira, em Bangcoc. O ex-número 1 do ranking mundial superou o alemão Philipp Petzschner, cabeça-de-chave número 5 da competição, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/1.

Veja também:

Marcos Daniel cai logo na estreia em Bangcoc

Com a vitória, Safin garante lugar nas oitavas de final do torneio tailandês. Ele disputa sua última temporada como profissional e ainda busca um título para coroar o fim da carreira. Na próxima fase, o russo terá pela frente o suíço Marco Chiudinelli, que superou o alemão Florian Mayer com duplo 6/3.

Outro veterano que se despede do circuito não teve a mesma sorte. O francês Fabrice Santoro perdeu dois match-points e acabou derrotado pelo russo Evgeny Korolev por 2 sets a 1, com 4/6, 7/6 (7/4) e 7/6 (9/7).

O Torneio de Bangcoc é disputado em quadra rápida e distribui US$ 608 mil (cerca de R$ 1,1 milhão) em prêmios. O principal favorito é o francês Jo-Wilfried Tsonga, número 7 do mundo. Ele fará sua estreia contra o letão Ernests Gulbis, que venceu o indiano Somdev Devvarman em dois sets, com 7/6 (7/2) e 6/2.