Marat Safin cai na estréia em Valencia O tenista russo Marat Safin foi eliminado nesta terça-feira na primeira rodada do ATP de Valencia. Cabeça-de-chave número 2, o russo perdeu para o argentino Franco Squillari por dois sets a um. As parciais foram de 6-4, 5-7 e 6-2. O espanhol Juan Carlos Ferrero, no entanto, não teve grandes problemas. Favorito número 1, Ferrero venceu o seu compatriota Guillermo García López num duplo 6-4. A rodada teve ainda a vitória do espanhol Galo Blanco sobre seu compatriota Alex Calatrava (6-3 e 6-1. O belga Christophe Rochus passou pelo espanhol Albert Montañés por dois a um: 3-6, 7-6 (7/3) e 6-2 e o argentino Agustín Calleri venceu com tranqüilidade o russo Igor Kunitsyn: 6-4 e 6-0.