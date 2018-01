Marat Safin é eliminado em Roterdã Depois do espanhol Juan Carlos Ferrero ser humilhado na estréia, agora foi a vez do russo Marat Safin perder logo na primeira rodada do Torneio de Roterdã, na Holanda, que distribui US$ 713 mil em prêmios. Nesta quarta-feira, ele foi eliminado pelo checo Bohdan Ulihrach, que fez 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/2.