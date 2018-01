Marat Safin é eliminado na Holanda O tenista russo Marat Safin foi surpreendido pelo bielorusso Max Mirnyi, nesta terça-feira, e acabou sendo eliminado do Torneio de Roterdã, na Holanda, que distribui US$ 850 mil em prêmios. O número 1 do ranking mundial perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/3. Outro resultado de hoje foi a vitória do espanhol Alex Corretja sobre o holandês Jan Siemerink por 4/6, 7/6 (7/4) e 7/6 (8/6).