Marat Safin elimina Hewitt em Paris No duelo mais esperado do Masters Series de Paris, o tenista russo Marat Safin derrotou o australiano Lleyton Hewitt por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2). Com a vitória desta sexta-feira, ele passou para a semifinal do torneio francês, que distribui 2,4 milhões de euros em prêmios. Cabeça-de-chave número 6 do Masters Series de Paris, Safin terá agora que enfrentar na semifinal o argentino Guillermo Cañas, que passou pelo espanhol Feliciano Lopez com duplo 6/3.