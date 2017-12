Marat Safin garante vaga em Xangai O tenista russo Marat Safin garantiu nesta quarta-feira uma vaga no Masters Series de Xangai - torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada. O russo se classificou ao derrotar o argentino David Nalbandian (6/3 e 6/2) na segunda rodada do Masters Series de Paris-Bercy. Safin vai se juntar ao australiano Lleyton Hewitt e o norte-americano Andre Agassi, que já haviam garantido vaga para o torneio. O Masters de Xangai será realizado entre os dias 11 e 17 de novembro. O espanhol Juan Carlos Ferrero está muito perto da vaga, depois da derrota do checo Jiri Novak nesta quarta-feira, para o romeno Andrei Pavel (6/1 e 6/3) também na segunda rodada de Paris-Bercy.