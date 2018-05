Marat Safin jogará torneio de veteranos no Brasil em março

O ex-número 1 do mundo Marat Safin, que se despediu do circuito profissional nesta temporada, vai jogar um torneio de veteranos no Brasil em março do ano que vem. O russo, de 29 anos, é o primeiro nome confirmado no Rio Champions, evento que ocorre anualmente na Arena Multiuso, no Rio de Janeiro.

Em 2009, o campeão da competição foi o norte-americano John McEnroe, de 50 anos, que bateu o compatriota Jim Courier na final. O brasileiro Fernando Meligeni também deve marcar presença no Rio Champions.

Safin jogou seu último torneio pelo circuito profissional ainda em novembro. No Masters 1000 de Paris, ele buscava o quarto título da competição, mas caiu ainda na segunda rodada para o argentino Juan Martín Del Potro. Na carreira, Safin tem duas conquistas de Grand Slams - Aberto da Austrália e US Open.