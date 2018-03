Marat Safin leva virada e é eliminado em Roma

Ex-número 1 do mundo, Marat Safin perdeu de virada para o suíço Stanislas Wawrinka por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/2 e 6/1, em 2h15, e foi eliminado na primeira rodada do Masters Series de Roma. O suíço enfrentará o vencedor da partida entre o norte-americano Andy Murray e o argentino Juan Martin Del Potro. O primeiro set foi muito equilibrado e teve seis quebras consecutivas de serviço. Safin liderou o tie-break desde o início e venceu por 7/5. Mas as outras duas parciais foram completamente dominadas por Stanislas Wawrinka, que quebrou cinco vezes o saque de Marat Safin. A derrota confirma o péssimo momento vivido por Safin, que já disputou nove torneios nesta temporada e conseguiu chegar somente às quartas-de-final em Munique. Já Stanislas Wawrinka foi finalista em Doha e semifinalista em Barcelona.