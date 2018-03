Marat Safin perde e se despede do torneio de Munique

O russo Marat Safin perdeu nesta sexta-feira, 2, para o chileno Fernando González, segundo cabeça-de-chave do torneio de tênis de Munique e que se classificou para as semifinais com uma vitória por 6-3 e 7-5. Safin, ex-número 1 do mundo e que atualmente ocupa o 84º lugar no ranking da ATP, se defendeu durante toda a partida, mas não acertou nas bolas decisivas. González jogará neste sábado nas semifinais contra o vencedor da partida entre o argentino Juan Martín del Potro e o marroquino Younes el-Aynaoui.