Marat Safin supera Berdych e vai às oitavas em Hamburgo

O russo Marat Safin surpreendeu o checo Thomas Berdych, nesta quarta-feira, 14, e avançou às oitavas-de-final do Masters Series de Hamburgo. O ex-número 1 do mundo, que busca recuperar a melhor forma, bateu o cabeça-de-chave número 9 do torneio em 1h30 de partida, com parciais de 7/5 e 6/4. Safin, atual 89º na lista da ATP, não conseguiu convite para disputar a chave principal em Hamburgo. Assim, teve de jogar o qualifying, e jogou duas vezes durante o fim de semana antes da estréia na chave principal, em que superou o croata Marin Cilic, número 51 do mundo. Nas oitavas, Safin espera o vencedor do duelo entre Olivier Rochus e o espanhol Carlos Moya, também ex-número 1 do mundo. Além do russo, garantiram vaga às oitavas-de-final nesta quarta-feira o argentino Juan Monaco e o espanhol Albert Montanes. Monaco, 12º cabeça-de-chave, bateu o italiano Simone Bolelli em dois sets, com fáceis 6/2 e 6/1. Montanes superou outro argentino, Jose Acasuso, também em sets diretos, com 7/6 (7/3) e 6/3.