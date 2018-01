Marat Safin também é semifinalista O russo Marat Safin, quarto pré-classificado, venceu hoje o eslovaco Dominik Hrbaty, por 6/2, 6/4 e 6/2, e avançou às semifinais do Aberto da Austrália. Safin enfrentará agora o vencedor da partida entre o suíço Roger Federer, primeiro no ranking, e o norte-americano André Agassi, quatro vezes campeão do torneio.