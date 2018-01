Marat Safin vence Agassi e vai à final O tenista russo Marat Safin se classificou nesta quinta-feira para a final do Aberto da Austrália. Ele ganhou do norte-americano Andre Agassi por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (8-6), 7/6 (8-6), 5/7, 1/6 e 6/3. Agassi perdeu uma invencibilidade de 26 partidas no Melbourne Park, pois tinha sido campeão em 2000, 2001 e 2003. Ele não disputou o torneio em 2002. Safin chega à sua segunda final de Grand Slam na Austrália. Em 2002, acabou derrotado pelo sueco Thomas Johansson. O adversário de Safin na final sairá do confronto entre o suíço Roger Federer e o espanhol Juan Carlos Ferrero. A partida será nesta sexta-feira e começará por volta das 5 horas da manhã (horário de Brasília).