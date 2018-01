Marat Safin vence e vai à final O russo Marat Safin teve muita dificuldade, mas conseguiu derrotar o armênio Sargis Sargsian neste sábado por dois sets a um - parciais de 6/7 (3-7), 3/6 e 7/6 (7-5). Com essa vitória, Safin garantiu sua vaga na final do torneio de Taskent, válido pela ATP e que paga US$ 550 mil em prêmios. Na final, Safin vai enfrentar o vencedor da partida entre o russo Yevgueny Kafelnikov e o eslovaco Dominik Hrbaty.