Marat Safin vence fácil em Paris O tenista russo Marat Safin não teve problemas e confirmou sua vaga nas oitavas-de-final do Master Series de Paris-Bercy, ao derrotar nesta quarta-feira o argentino David Nalbandian por dois sets a zero. As parciais foram de 6/3 e 6/2. Na próxima etapa, Safin vai enfrentar o holandês Sjen Schalken, que eliminou o francês Arnaud Clement. Com a vitória de hoje, Safin está virtualmente classificado para o Master Series de Xangai que - entre 11 e 17 de novembro - vai reunir os oito melhores tenistas do ano. Também pela segunda rodada de Paris, o espanhol Carlos Moyá passou pelo norte-americano James Blake, num duplo 6/3. Nas oitavas, Moyá vai enfrentar o vencedor do confronto entre o francês Sebastien Grosjean e o dinamarquês Kenneth Carlsen. Outro que avançou para as oitavas-de-final foi o suiço Roger Federer. Ele venceu o belga Xavier Malisse por 6/2 e 6/4.