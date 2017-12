Marat Safin vence; Guga está em quadra O tenista russo Marat Safin se classificou para a segunda rodada do Torneio de Roland Garros, ao derrotar nesta terça-feira o argentino Agustin Calleri por 3 sets a 0. O argentino sentiu uma contusão no terceiro set e foi obrigado a abandonar a partida. As parciais foram de 5/7, 6/1 e 4/1. O checo Jiri Novak venceu o francês Anthony Dupuis por 3 a 1 com parciais de 6-4, 6-4, 6-7 (4-7) e 6-3 e o eslovaco Karol Kucera passou pelo croata Ivo Karlovic: 7-6 (7-4) 6-4 6-4. Gustavo Kuerten está em quadra neste momento, para sua estréia diante do espanhol Nicolas Almagro. Flávio Saretta continua jogando com Albert Costa (ESP) e vai perdendo por 2 sets a 1.