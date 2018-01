Maratonas são comuns em jogos de Copa Davis e Grand Slam A maratona que Ricardo Mello enfrentou nesta sexta-feira em seu jogo diante do canadense Frank Dancevic - vitória por 3 sets a 2 - pela Copa Davis, em Florianópolis, com 4h59 de duração, foi a partida mais longa na vida do tenista brasileiro, mas ficou longe de ser a de maior duração na história do tênis. Esta marca pertence a dois franceses e, curiosamente, é bem recente. No torneio de Roland Garros de 2004, Fabrice Santoro ganhou de Arnaud Clement com 16 a 14 no quinto set, depois de 6h37. O detalhe importante dessa partida é que não se realizou no mesmo dia. Começou na segunda-feira, 24 de maio, na rodada de abertura, e no 5.º set teve de ser suspensa por falta de luz natural, terminando apenas no dia seguinte. Na Copa Davis e nos torneios do Grand Slam, jogos de longa duração são relativamente comuns. É que nestas competições não há tie break no quinto set. Não existe, porém, uma data precisa em que o Grand Slam abriu mão do tie break em todos os outros sets, pois essa decisão depende da organização de cada uma das etapas. O US Open, por exemplo, é o único que atualmente já instituiu o desempate também no 5.º set. Assim, o jogo mais longo de todos os tempos - que começou e terminou num mesmo dia - foi também válido pela Copa Davis, de 1982, quando o norte-americano John McEnroe precisou de 6h22 para vencer o sueco Mats Wilander, com parciais de 9/7, 6/2, 15/17, 3/6 e 8/6. Desde a introdução do tie break para os quatro primeiros sets, a partida de maior duração foi, curiosamente, de duplas. Em 2002 na Davis, os argentinos David Nalbandian e Lucas Arnold ganharam de Yevgeny Kafelnikov e Marat Safin depois de 6h20 - parciais de 6/4, 6/4, 5/7, 3/6 e 19/17.