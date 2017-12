Marcelo Melo avança e vai às oitavas na Austrália; Demoliner elimina favoritos

O Brasil teve um ótimo sábado no Aberto da Austrália. Os três tenistas que entraram em quadra, todos em torneios de duplas, venceram suas partidas. Marcelo Melo, com o polonês Lukasz Kubot, e Marcelo Demoliner, que tem o neozelandês Marcus Daniell como parceiro, estão nas oitavas de final nas duplas masculinas. Bruno Soares, com a checa Katerina Siniakova, passou da primeira rodada de duplas mistas.

Neste sábado, Melo e Kubot superaram o norte-americano Nicholas Monroe e o neozelandês Artem Sitak por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/3). Na próxima rodada, o brasileiro encara seu ex-parceiro, o croata Ivan Dodig, que joga em Melbourne ao lado do espanhol Marcel Granollers.

Melo, atualmente o oitavo do ranking mundial de duplistas, e Dodig foram parceiros por cinco anos e só encerraram a dupla no fim do ano passado porque o croata deseja disputar mais torneios de simples e recuperar o seu ranking.

Mas Melo não será o único brasileiro nas oitavas. Demoliner e Daniell venceram neste sábado a forte dupla formada por Raven Klaasen (África do Sul) e Rajeev Ram (EUA), que era a sexta cabeça de chave do torneio, por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4). Na próxima rodada, eles encaram Sam Groth/Chris Guccione, da Austrália.

Demoliner tem 28 anos e ocupa o 64.º lugar do ranking mundial de duplistas. Daniell, seu parceiro, tem se dedicado às competições de duplas nos últimos dois anos e hoje é o 56.º do mundo. Juntos eles foram semifinalistas em Auckland, na Nova Zelândia, há duas semanas.

Já Bruno Soares, eliminado em duplas masculinas logo na estreia, avançou nas duplas mistas neste sábado. Jogando com a checa Katerina Siniakova, ele venceu Pablo Cuevas (Uruguai)/María José Martínez Sánchez (Espanha) por 2 a 0 (6/4 e 6/3). Os rivais do brasileiro e da checa na segunda serão definidos no domingo, apenas. Ele é o único representante do Brasil na chave.