Marcelo Melo e André Sá são campeões em Poertschach

A dupla brasileira formada por André Sá e Marcelo Melo conquistou neste sábado a chave de duplas do torneio de Poertschach, na Áustria, ao bater na decisão os tenistas locais Julian Knowle e Jürgen Melzer por 7/5, 6/7 e 13/11. Os mineiros, cabeças-de-chave número um, conquistaram seu segundo título do ano - o primeiro foi o Brasil Open, na Costa do Sauípe, também no saibro. Com o título, Melo e Sá ganham 35 pontos e podem aparecer na posição de número 11 do Ranking de Duplas da ATP na próxima segunda. A conquista deste sábado também facilita o caminho dos brasileiros aos Jogos Olímpicos de Pequim, em agosto.