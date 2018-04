Marcelo Melo e Bruno Soares faturam título de duplas do Brasil Open

COSTA DO SAUIPE - Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares confirmaram o favoritismo e conquistaram, neste sábado à noite, o título do torneio de duplas do Brasil Open, ATP 250 disputado na Costa do Sauipe, na Bahia. O feito foi consumado com a vitória na final sobre os espanhóis Pablo Andujar e Daniel Gimeno Traver por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.

O título deste sábado foi o segundo consecutivo da parceria brasileira, que havia sido campeã do Torneio de Santiago, no Chile, na semana passada. E a taça foi a terceira obtida por Melo e Soares, vencedores também do Torneio de Nice, na França, no ano passado.

Para Melo, o título na Bahia teve um sabor ainda mais especial, pois ele já havia sido campeão do torneio em 2008, quando formava dupla com André Sá.

Cabeças de chave número 2 desta edição do Brasil Open, Melo e Soares se tornaram maiores favoritos ao título depois da eliminação, logo na estreia, da parceria formada pelo polonês Lukasz Kubot e o austríaco Oliver Marach, cabeças de chave 1. Apesar disso, eles precisaram salvar um match point na estreia e depois só se garantiram na semifinal depois de jogarem três sets na segunda rodada.