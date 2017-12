Marcelo Melo é eliminado em Bogotá O tenista brasileiro Marcelo Melo foi eliminado nesta sexta-feira nas quartas-de-final da etapa colombiana da Copa Petrobras, que está sendo disputada em Bogotá. Ele perdeu para o chileno Paul Capdeville por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 7/5. As semifinais do torneio terão os seguintes confrontos: Capdeville x Mariano Puerta (ARG) e Razvan Sabau (ROM) x Ramon Delgado (PAR).